ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 63 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Аркадий Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2107 в очень хорошем состоянии. Цвет "Сочи" (Серо-сине-зеленый). 2010 года выпуска. Музыка, сигнализация, центральные замки, тонировка. На автомобиле стоит почти новая летняя резина на 13 штампах, также отдаю зимнюю резину на 14 штампах в подарок. ПТС оригинал, Я хозяин. Масло и фильтра меняли две недели назад. Ходовая и двигатель без нареканий. Торг у капота. Перекупам не беспокоить.