ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 63 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Аркадий

Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2107 в очень хорошем состоянии. Цвет "Сочи" (Серо-сине-зеленый). 2010 года выпуска. Музыка, сигнализация, центральные замки, тонировка. На автомобиле стоит почти новая летняя резина на 13 штампах, также отдаю зимнюю резину на 14 штампах в подарок. ПТС оригинал, Я хозяин. Масло и фильтра меняли две недели назад. Ходовая и двигатель без нареканий. Торг у капота. Перекупам не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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