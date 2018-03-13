ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Аркадий
Описание
Продаю ВАЗ 2107 в очень хорошем состоянии. Цвет "Сочи" (Серо-сине-зеленый). 2010 года выпуска. Музыка, сигнализация, центральные замки, тонировка. На автомобиле стоит почти новая летняя резина на 13 штампах, также отдаю зимнюю резину на 14 штампах в подарок. ПТС оригинал, Я хозяин. Масло и фильтра меняли две недели назад. Ходовая и двигатель без нареканий. Торг у капота. Перекупам не беспокоить.
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