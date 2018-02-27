ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 52 тыс. км Цена: 137 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, вся в заводской краске, 2 владельца по ПТС, состояние отличное как технически так и внешне, хорошая резина, магнитофон Пионер и 2 колонки, вопросы по телефону.