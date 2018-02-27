ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 137 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Артем
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии, вся в заводской краске, 2 владельца по ПТС, состояние отличное как технически так и внешне, хорошая резина, магнитофон Пионер и 2 колонки, вопросы по телефону.
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