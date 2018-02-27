ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 137 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, вся в заводской краске, 2 владельца по ПТС, состояние отличное как технически так и внешне, хорошая резина, магнитофон Пионер и 2 колонки, вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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