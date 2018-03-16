ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 83 тыс. км Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Эксплуатация с 2008 года, есть передние стеклоподъемники, сигнализация. Небольшой торг только при осмотре.