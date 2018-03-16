ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Эксплуатация с 2008 года, есть передние стеклоподъемники, сигнализация. Небольшой торг только при осмотре.
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