ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Эксплуатация с 2008 года, есть передние стеклоподъемники, сигнализация. Небольшой торг только при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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