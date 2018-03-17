ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 50 тыс. км Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продам семёрку в хорошем состоянии.Двигатель хороший масло не берёт. Коробка пятиступка.Ходовка хорошая. Кузов без гнили хороший, дно целое. По электрике всё работает. С документами полный порядок. Состояние достойное. Хорошая музыка. Небольшой торг.