ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продам семёрку в хорошем состоянии.Двигатель хороший масло не берёт. Коробка пятиступка.Ходовка хорошая. Кузов без гнили хороший, дно целое. По электрике всё работает. С документами полный порядок. Состояние достойное. Хорошая музыка. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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