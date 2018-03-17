ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Продам семёрку в хорошем состоянии.Двигатель хороший масло не берёт. Коробка пятиступка.Ходовка хорошая. Кузов без гнили хороший, дно целое. По электрике всё работает. С документами полный порядок. Состояние достойное. Хорошая музыка. Небольшой торг.
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