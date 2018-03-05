ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 39 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
ВАЗ 2107 в живом состоянии! С документами (юр. чистая), с номерами (не снята с учета), 3 свободных места в ПТС.
•Кузов ровный, без деформаций. Карнизы, поддомкратники целые. Для этого года и цены в хорошем состоянии.
•Двигатель работает как должен, не дымит, заводится отлично как на горячую/ так и на холодную.
•КПП- 5 ступенчатая, передачи не выбивает, синхронизаторы не хрустят, сцепление настроено.
•Электрика в полном порядке, свет ближний, дальний, повороты,задний ход, свет в салоне, стоят дневные ходовые огни, печка дует и греет, датчики работают. Музыка, стоят в задней полке 4 динамика овала, спереди 2 блина.
•Дополнительное. Сигнализация с обратной связью(2 брелка). Стоят красивые сиденья, не чехлы.
Сейчас стоит зима на шипах, кордиант и гудиэр. Торг минимальный. Есть второй комплект летних колёс, с ними цена другая.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.