ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 64 тыс. км

Цена: 78 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Егор

Телефон:

Описание

Очень срочно! Я второй хозяин, причина продажи- срочно нужны деньги. поменян аккумулятор. Был небольшой удар в переднее правое крыло. Состояние , как на фото. Торга нет. Писать whats app, т. к. часто занят.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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