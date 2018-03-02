ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 78 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Егор
Телефон:
Описание
Очень срочно! Я второй хозяин, причина продажи- срочно нужны деньги. поменян аккумулятор. Был небольшой удар в переднее правое крыло. Состояние , как на фото. Торга нет. Писать whats app, т. к. часто занят.
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