ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 64 тыс. км Цена: 78 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Егор Телефон:

Описание

Очень срочно! Я второй хозяин, причина продажи- срочно нужны деньги. поменян аккумулятор. Был небольшой удар в переднее правое крыло. Состояние , как на фото. Торга нет. Писать whats app, т. к. часто занят.