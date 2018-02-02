ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 11,5 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю 2107. О машине: Машину покупал у деда. Он ее брал в салоне Кубань-Лада в Краснодаре в 2010 году новую. На машине стоит еще родная резина Кама 205. Запаску и домкрат в багажнике никто не доставал ни разу. Состояние по кузову идеальное, в принципе на фото все видно. Ни одной крашенной детали, ни одного дтп. Фары родные, стекла родные, руль, панель, все родное. Дед ездил на ней только летом. Машина дальше краснодарского края не выезжала, забрал с пробегом 9800 км. ПТС оригинал Тольятти 63, 2 записи (первый хозяин дед и я второй) Салон как новый, даже запах новой машины присутствует. По музыке магнитола pioneer с Bluetooth (Я ставил). Теперь о моих доработках: Был установлен двигатель шеснарь от Ваз 2112. Установлен аккуратно, все на заводских местах, включая эбу, предохранители. Моторный щит доработан грамотно. О самом двигателе: Блок 1.5 в него установлены поршни от 1.6 124 мотора с плавающим пальцем и коленвал 75.6, то есть низ 1.6 как у Приоры. Облегченные шатуны, облегченный маховик, новое Luk сцепление и корзина, выжимной шеви нива. Паук, выхлоп 51 стингер и банка fox. Пиленная головка, титановые тарелки, пружинки от опеля, валы от гранты спорт, разрезные шестерни. Онлайн прошивка (130 л.с по прошивке). Новый генератор на 115а, новый ГРМ, кольца, вкладыши. Пробег двигателя 1500км, обкатка пройдена. По салону: Шумоизоляция премиум класса (1 слой стп. 2 слой айтон. 3 слой найз блок) пол, арки, моторный щит. По запросу скину любые дополнительные фото. Так же стоит руль ниже, прикуриватель от калины, стрелка бака на щитке приборов не шатается. Цена адекватная, такое состояние и плюс еще на шеснаре. Страховка на год в подарок. Могу помочь с постановкой на учет на шеснаре. На фото именно эта машина, все фото ее. Объявление настоящее. Звоните, пишите в любое время. Торг у багажника. Возможен обмен. Продажа по семейным обстоятельствам (нужна машина на автомате).