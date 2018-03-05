ВАЗ (LADA) 2107

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 108 тыс. км

Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Передние электростеклоподьемники, центральный замок, номера отдаю в подарок. Все вопросы по телефону. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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