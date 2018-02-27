ВАЗ (LADA) 2107
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В хорошем состоянии. Салон идеал. Ходовая мотор коробка отлично. Есть косяки по кузову. Срочно. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.