ВАЗ (LADA) 2107

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 38 тыс. км

Цена: 158 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Все время в одной семье. В ДТП не участвовала. Царапин, вмятин нет. Ходовая, двигатель, коробка в отличном состоянии. Салон чистый, ухоженный. Музыка, сигнализация, шумоизоляция. Не гудит, не шумит. Шины Yuokohama. Вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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