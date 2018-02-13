ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 91 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 38 тыс. км Цена: 158 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Все время в одной семье. В ДТП не участвовала. Царапин, вмятин нет. Ходовая, двигатель, коробка в отличном состоянии. Салон чистый, ухоженный. Музыка, сигнализация, шумоизоляция. Не гудит, не шумит. Шины Yuokohama. Вложений не требует.