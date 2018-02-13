ВАЗ (LADA) 2107
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 38 тыс. км
Цена: 158 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии. Все время в одной семье. В ДТП не участвовала. Царапин, вмятин нет. Ходовая, двигатель, коробка в отличном состоянии. Салон чистый, ухоженный. Музыка, сигнализация, шумоизоляция. Не гудит, не шумит. Шины Yuokohama. Вложений не требует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.