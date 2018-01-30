ВАЗ (LADA) 2107
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бордовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал, 2 комплекта ключей, сигнализация, без ржавчины, пороги заменены, новая ходовая, новая КПП, салон в идеале, стоят нерегулируемым передние ступицы от 2108.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.