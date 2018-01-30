ВАЗ (LADA) 2107

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бордовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, 2 комплекта ключей, сигнализация, без ржавчины, пороги заменены, новая ходовая, новая КПП, салон в идеале, стоят нерегулируемым передние ступицы от 2108.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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