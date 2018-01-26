ВАЗ (LADA) 2107

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 32 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю семерку 1997 года выпуска , всю свою жизнь была в одной семье. Кузов ровный , подкрашивались только передние крылья , все остальное в заводской краске , двигатель ваз 2103 не дымит , коробка 5-ка не выбивает, Салон чистенький . Стоит новый АКБ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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