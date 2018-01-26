ВАЗ (LADA) 2107
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 32 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю семерку 1997 года выпуска , всю свою жизнь была в одной семье. Кузов ровный , подкрашивались только передние крылья , все остальное в заводской краске , двигатель ваз 2103 не дымит , коробка 5-ка не выбивает, Салон чистенький . Стоит новый АКБ.
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