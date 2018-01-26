ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 85 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 80 тыс. км Цена: 32 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю семерку 1997 года выпуска , всю свою жизнь была в одной семье. Кузов ровный , подкрашивались только передние крылья , все остальное в заводской краске , двигатель ваз 2103 не дымит , коробка 5-ка не выбивает, Салон чистенький . Стоит новый АКБ.