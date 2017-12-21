ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1990
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алекандр
Телефон:
Описание
Состояние хорошее, сел и поехал, на сиденьях чехлы, все вопросы по телефону, торг.
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