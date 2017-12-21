ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1990

Пробег: 20 тыс. км

Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алекандр

Телефон:

Описание

Состояние хорошее, сел и поехал, на сиденьях чехлы, все вопросы по телефону, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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