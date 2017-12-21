ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1990 Пробег: 20 тыс. км Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алекандр Телефон:

Описание

Состояние хорошее, сел и поехал, на сиденьях чехлы, все вопросы по телефону, торг.