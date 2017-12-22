ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Владелец дедушка 70 лет, Газ-бензин, Не Крашена не Гнилая все в идеале. Если Вы искали надежную и качественную машину Вы ее нашли!
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