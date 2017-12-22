ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 90 тыс. км Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Владелец дедушка 70 лет, Газ-бензин, Не Крашена не Гнилая все в идеале. Если Вы искали надежную и качественную машину Вы ее нашли!