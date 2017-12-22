ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Владелец дедушка 70 лет, Газ-бензин, Не Крашена не Гнилая все в идеале. Если Вы искали надежную и качественную машину Вы ее нашли!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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