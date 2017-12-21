ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Мостовской, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продается ВАЗ 2107. Один владелец. За 8 лет намотали всего лишь 30 000. Отличный подарок "под елочку". Не машинка - куколка. Все родное. Небольшой торг возле машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2107

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

135 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

100 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

50 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2107

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

135 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

100 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 51,856 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

135 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале