ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Мостовской, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
Продается ВАЗ 2107. Один владелец. За 8 лет намотали всего лишь 30 000. Отличный подарок "под елочку". Не машинка - куколка. Все родное. Небольшой торг возле машины.
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