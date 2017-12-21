ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 30 тыс. км Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Мостовской, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продается ВАЗ 2107. Один владелец. За 8 лет намотали всего лишь 30 000. Отличный подарок "под елочку". Не машинка - куколка. Все родное. Небольшой торг возле машины.