ВАЗ (LADA) 2106
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1987
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Ильский, Краснодарский край
Имя: Николай
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Описание
Состояние хорошее. Двигатель после капитального ремонта. Не битая. Полностью идеально покрашена. Обивка дверей, панель и датчики новые. Есть второй комплект дисков (штамповка). Состояние салона хорошее. Коробка в хорошем состоянии. Возможен торг.
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