ВАЗ (LADA) 2106

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1987

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Ильский, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Состояние хорошее. Двигатель после капитального ремонта. Не битая. Полностью идеально покрашена. Обивка дверей, панель и датчики новые. Есть второй комплект дисков (штамповка). Состояние салона хорошее. Коробка в хорошем состоянии. Возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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