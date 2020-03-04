ВАЗ (LADA) 2106 Дата публикации: 4.03.20 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1987 Пробег: 30 тыс. км Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Ильский, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Состояние хорошее. Двигатель после капитального ремонта. Не битая. Полностью идеально покрашена. Обивка дверей, панель и датчики новые. Есть второй комплект дисков (штамповка). Состояние салона хорошее. Коробка в хорошем состоянии. Возможен торг.