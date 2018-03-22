ВАЗ (LADA) 2106

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1990

Пробег: 66,562 тыс. км

Цена: 30 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

ВАЗ 21061, 1990 г. в., третий хозяин. Расход 7 л/10 км по трассе, 10-12 л/км по городу. Хорошее состояние, небольшие рыжики, коррозия на дне запаски. Возможен обмен на прицеп для легкового АМ, г.п. до 750 кг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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