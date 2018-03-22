ВАЗ (LADA) 2106 Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1990 Пробег: 66,562 тыс. км Цена: 30 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

ВАЗ 21061, 1990 г. в., третий хозяин. Расход 7 л/10 км по трассе, 10-12 л/км по городу. Хорошее состояние, небольшие рыжики, коррозия на дне запаски. Возможен обмен на прицеп для легкового АМ, г.п. до 750 кг.