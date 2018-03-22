ВАЗ (LADA) 2106
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1990
Пробег: 66,562 тыс. км
Цена: 30 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктор
Телефон:
Описание
ВАЗ 21061, 1990 г. в., третий хозяин. Расход 7 л/10 км по трассе, 10-12 л/км по городу. Хорошее состояние, небольшие рыжики, коррозия на дне запаски. Возможен обмен на прицеп для легкового АМ, г.п. до 750 кг.
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