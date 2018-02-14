ВАЗ (LADA) 2106
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 46 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
В отличном внешнем и техническом состоянии, мотор коробка ходовая в идеале! Салон отличный, машина не битая. Музыка есть, кто купит, тот не пожалеет.
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