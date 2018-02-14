ВАЗ (LADA) 2106 Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 82 тыс. км Цена: 46 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В отличном внешнем и техническом состоянии, мотор коробка ходовая в идеале! Салон отличный, машина не битая. Музыка есть, кто купит, тот не пожалеет.