ВАЗ (LADA) 2106 Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 50 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Калининская, Краснодарский край Имя: Тимур Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Двигатель масло не ест не дымит. Редуктор не воет. Каробка 5-ступка. Новая зимняя резина. Торг минимальный.