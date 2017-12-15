ВАЗ (LADA) 2106
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Калининская, Краснодарский край
Имя: Тимур
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Описание
Машина в хорошем состоянии. Двигатель масло не ест не дымит. Редуктор не воет. Каробка 5-ступка. Новая зимняя резина. Торг минимальный.
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