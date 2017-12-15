ВАЗ (LADA) 2106

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Калининская, Краснодарский край

Имя: Тимур

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Двигатель масло не ест не дымит. Редуктор не воет. Каробка 5-ступка. Новая зимняя резина. Торг минимальный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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