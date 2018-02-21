ВАЗ (LADA) 2105
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 2,004 тыс. км
Цена: 23 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Продаю авто на полном ходу. Двигатель 2103 нареканий нет, тянет отлично масло не жрет. Акб живой КПП 5 ст 1 хрустит. Салон в хорошем состоянии кузов имеет вмятины и гниль дно целое. По документам есть все кроме страховки и ДК оформлена не большой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter