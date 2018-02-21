ВАЗ (LADA) 2105 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 2,004 тыс. км Цена: 23 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю авто на полном ходу. Двигатель 2103 нареканий нет, тянет отлично масло не жрет. Акб живой КПП 5 ст 1 хрустит. Салон в хорошем состоянии кузов имеет вмятины и гниль дно целое. По документам есть все кроме страховки и ДК оформлена не большой торг.