ВАЗ (LADA) 2105

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 2,004 тыс. км

Цена: 23 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю авто на полном ходу. Двигатель 2103 нареканий нет, тянет отлично масло не жрет. Акб живой КПП 5 ст 1 хрустит. Салон в хорошем состоянии кузов имеет вмятины и гниль дно целое. По документам есть все кроме страховки и ДК оформлена не большой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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