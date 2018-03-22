ВАЗ (LADA) 2105 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1984 Пробег: 20 тыс. км Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Ходовка в идеале. Днище в идеале. Двигатель масло не жрет. Вторая замена ни капли масла не съела. Салон требует косметики, в основном замена кресел, а так в отличном состоянии.