ВАЗ (LADA) 2105

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1984

Пробег: 20 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Ходовка в идеале. Днище в идеале. Двигатель масло не жрет. Вторая замена ни капли масла не съела. Салон требует косметики, в основном замена кресел, а так в отличном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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