ВАЗ (LADA) 2105
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1984
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
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Описание
Ходовка в идеале. Днище в идеале. Двигатель масло не жрет. Вторая замена ни капли масла не съела. Салон требует косметики, в основном замена кресел, а так в отличном состоянии.
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