Масло не ест. Дно целое. Музыка обычная. Сигнализация. Центральный замок. Кнопка открывания багажника.

Имя: Дмитрий

Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 1999

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