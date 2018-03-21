ВАЗ (LADA) 2105

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

А также

Центральный замок

Описание

Масло не ест. Дно целое. Музыка обычная. Сигнализация. Центральный замок. Кнопка открывания багажника.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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