ВАЗ (LADA) 2105
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Комплектация
А также
Центральный замок
Описание
Масло не ест. Дно целое. Музыка обычная. Сигнализация. Центральный замок. Кнопка открывания багажника.
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