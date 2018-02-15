ВАЗ (LADA) 2105 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1988 Пробег: 53 тыс. км Цена: 29 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

ВАЗ 2105, 1988 год, в хорошем состояние. Двигатель после капитального ремонта .КПП в отличном состояние,ходовая новая,салон на 4+. Была замена(Новые подшипники ступечные, колодки,новый радиатор,новый стартер, бочек омыватель с насосом, бензанасос,бесконтактное зажигание и многое другое).ЕСТЬ Диагностическая карта.

По кузову есть небольшие косяки,незначительные.Есть музыка,нужно подсоединить колонки.Зимнюю резину отдам в подарок. Едет отлично,ровно ,никуда не тянет,ездил на ней на море и т. д. Юридически чистая,любые проверки, ПТС СТС есть.Страховки нет. Машина для каждодневного использования. Звоните. Торг.