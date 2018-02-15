ВАЗ (LADA) 2105

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1988

Пробег: 53 тыс. км

Цена: 29 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

ВАЗ 2105, 1988 год, в хорошем состояние. Двигатель после капитального ремонта .КПП в отличном состояние,ходовая новая,салон на 4+. Была замена(Новые подшипники ступечные, колодки,новый радиатор,новый стартер, бочек омыватель с насосом, бензанасос,бесконтактное зажигание и многое другое).ЕСТЬ Диагностическая карта.
По кузову есть небольшие косяки,незначительные.Есть музыка,нужно подсоединить колонки.Зимнюю резину отдам в подарок. Едет отлично,ровно ,никуда не тянет,ездил на ней на море и т. д. Юридически чистая,любые проверки, ПТС СТС есть.Страховки нет. Машина для каждодневного использования. Звоните. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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