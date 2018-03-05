ВАЗ (LADA) 2105

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1989

Пробег: 62 тыс. км

Цена: 35 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Описание

Продаю автомобиль ВАЗ 2105 1989 года выпуска, с неисправностью в двигателе, прогорел клапан.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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