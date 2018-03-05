ВАЗ (LADA) 2105
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1989
Пробег: 62 тыс. км
Цена: 35 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Описание
Продаю автомобиль ВАЗ 2105 1989 года выпуска, с неисправностью в двигателе, прогорел клапан.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.