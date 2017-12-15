ВАЗ (LADA) 2105

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Курганинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто на ходу, родной ПТС 3 хозяина, КПП 5 ст, VIN XTA21053052047057. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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