ВАЗ (LADA) 2105
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Курганинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Авто на ходу, родной ПТС 3 хозяина, КПП 5 ст, VIN XTA21053052047057. Торг.
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