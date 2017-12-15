Авто на ходу, родной ПТС 3 хозяина, КПП 5 ст, VIN XTA21053052047057. Торг.

Имя: Продавец

Цена: 320 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2005

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