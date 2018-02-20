ВАЗ (LADA) 2104 Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 83 тыс. км Цена: 99 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Красный Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Вложений не требует. Один хозяин. Куплен в конце 2005 г. Не битый. Родной пробег. Юридически чист.