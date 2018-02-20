ВАЗ (LADA) 2104

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 99 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Вложений не требует. Один хозяин. Куплен в конце 2005 г. Не битый. Родной пробег. Юридически чист.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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