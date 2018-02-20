ВАЗ (LADA) 2104
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 99 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Вложений не требует. Один хозяин. Куплен в конце 2005 г. Не битый. Родной пробег. Юридически чист.
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