ВАЗ (LADA) 2104

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Инжектор. Автомобиль в отличном состоянии без каких-либо вложений. За машиной ухаживал, вся обработана и менялось вовремя.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2104

ВАЗ (LADA) 2104

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

55 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2104

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Краснодарский край, Октябрьская

130 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2104

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

25 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2104

ВАЗ (LADA) 2104

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Краснодарский край, Октябрьская

130 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале