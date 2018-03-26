ВАЗ (LADA) 2104
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
Инжектор. Автомобиль в отличном состоянии без каких-либо вложений. За машиной ухаживал, вся обработана и менялось вовремя.
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