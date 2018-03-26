ВАЗ (LADA) 2104 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 115 тыс. км Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Инжектор. Автомобиль в отличном состоянии без каких-либо вложений. За машиной ухаживал, вся обработана и менялось вовремя.