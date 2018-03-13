ВАЗ (LADA) 2104
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь Викторович
Описание
Продам ВАЗ 21043 2000 года выпуска
Газ-бензин (газовое оборудование Lovato (Италия) новое, ходовая перебрана полностью,
коробка новая 4-х ступка (полгода), передние сидения заменил (семерка), багажник на крыше делал сам (126х195см) на 4-х опорах.
Аккумулятору 2 года, глушитель нержавейка. Магнитола (CD, USB) Pioneer, отдам вместе с машиной.
Машина в полностью рабочем состоянии, ремонта не требует.
C виду неказистая, но вполне рабочая "лошадка".
Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Своевременное обслуживание. Фаркоп.
Причина продажи — срочно нужны деньги. Возможен торг.
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