ВАЗ (LADA) 2104 Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 150 тыс. км Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Викторович Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 21043 2000 года выпуска

Газ-бензин (газовое оборудование Lovato (Италия) новое, ходовая перебрана полностью,

коробка новая 4-х ступка (полгода), передние сидения заменил (семерка), багажник на крыше делал сам (126х195см) на 4-х опорах.

Аккумулятору 2 года, глушитель нержавейка. Магнитола (CD, USB) Pioneer, отдам вместе с машиной.

Машина в полностью рабочем состоянии, ремонта не требует.

C виду неказистая, но вполне рабочая "лошадка".

Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Своевременное обслуживание. Фаркоп.

Причина продажи — срочно нужны деньги. Возможен торг.