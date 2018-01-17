ВАЗ (LADA) 2104

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь Викторович

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Продам ВАЗ 21043 2000 года выпуска цвет белый
Газ-бензин (газовое оборудование Lovato (Италия) новое, ходовая перебрана полностью,
коробка новая 4-х ступка (полгода), передние сидения заменил (семерка), багажник на крыше делал сам (126х195см) на 4-х опорах.
Аккумулятору 2 года, глушитель нержавейка. Магнитола Pioneer, отдам вместе с машиной. Машина в полностью рабочем состоянии, ремонта не требует.
Вполне рабочая "лошадка".

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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