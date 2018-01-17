ВАЗ (LADA) 2104
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь Викторович
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Описание
Продам ВАЗ 21043 2000 года выпуска цвет белый
Газ-бензин (газовое оборудование Lovato (Италия) новое, ходовая перебрана полностью,
коробка новая 4-х ступка (полгода), передние сидения заменил (семерка), багажник на крыше делал сам (126х195см) на 4-х опорах.
Аккумулятору 2 года, глушитель нержавейка. Магнитола Pioneer, отдам вместе с машиной. Машина в полностью рабочем состоянии, ремонта не требует.
Вполне рабочая "лошадка".
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