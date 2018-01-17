ВАЗ (LADA) 2104 Дата публикации: 10.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 150 тыс. км Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Викторович Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань А также Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Продам ВАЗ 21043 2000 года выпуска цвет белый

Газ-бензин (газовое оборудование Lovato (Италия) новое, ходовая перебрана полностью,

коробка новая 4-х ступка (полгода), передние сидения заменил (семерка), багажник на крыше делал сам (126х195см) на 4-х опорах.

Аккумулятору 2 года, глушитель нержавейка. Магнитола Pioneer, отдам вместе с машиной. Машина в полностью рабочем состоянии, ремонта не требует.

Вполне рабочая "лошадка".