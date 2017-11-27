ВАЗ (LADA) 2104

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 35 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 04 в рабочем состоянии, двигатель масло не кушает, коробка не выбивает, резина зимняя по днищу, дырки есть, багажник в подарок, машина не новая, глупых вопросов не задавать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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