ВАЗ (LADA) 2104
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 99 тыс. км
Цена: 35 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Наталья
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Описание
Продам ВАЗ 04 в рабочем состоянии, двигатель масло не кушает, коробка не выбивает, резина зимняя по днищу, дырки есть, багажник в подарок, машина не новая, глупых вопросов не задавать.
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