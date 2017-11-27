ВАЗ (LADA) 2104 Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 99 тыс. км Цена: 35 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 04 в рабочем состоянии, двигатель масло не кушает, коробка не выбивает, резина зимняя по днищу, дырки есть, багажник в подарок, машина не новая, глупых вопросов не задавать.