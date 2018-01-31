ВАЗ (LADA) 2101 Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 83 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1980 Пробег: 35 тыс. км Цена: 50 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам раритет, машина мячик, ходовка, мотор, коробка,электрика на отлично, в машине работает все, печка, свет и т. д. расход 7 л на 100 км, по ПТС один хозяин, есть жизненные недочеты по кузову, цену вижу в 50000 т. р. перекупы мимо.