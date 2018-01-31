ВАЗ (LADA) 2101
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1980
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 50 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам раритет, машина мячик, ходовка, мотор, коробка,электрика на отлично, в машине работает все, печка, свет и т. д. расход 7 л на 100 км, по ПТС один хозяин, есть жизненные недочеты по кузову, цену вижу в 50000 т. р. перекупы мимо.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.