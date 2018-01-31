ВАЗ (LADA) 2101

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1980

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 50 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам раритет, машина мячик, ходовка, мотор, коробка,электрика на отлично, в машине работает все, печка, свет и т. д. расход 7 л на 100 км, по ПТС один хозяин, есть жизненные недочеты по кузову, цену вижу в 50000 т. р. перекупы мимо.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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