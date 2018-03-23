ВАЗ (LADA) 1111 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 45 тыс. км Цена: 69 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Илья Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, дно целое. Родной пробег 45 тысяч. Новая резина шипы (c осени). Ока от дедушки, он 2-й хозяин. Документы в полном порядке, ПТС оригинал. Ухоженная, в салоне не курили. Чехлы в подарок. Хороший торг - при осмотре. Задний дворник сломался. Все вопросы по телефону.