ВАЗ (LADA) 1111
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 45 тыс. км
Цена: 69 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Илья
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии, дно целое. Родной пробег 45 тысяч. Новая резина шипы (c осени). Ока от дедушки, он 2-й хозяин. Документы в полном порядке, ПТС оригинал. Ухоженная, в салоне не курили. Чехлы в подарок. Хороший торг - при осмотре. Задний дворник сломался. Все вопросы по телефону.
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