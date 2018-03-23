ВАЗ (LADA) 1111

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 45 тыс. км

Цена: 69 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Илья

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, дно целое. Родной пробег 45 тысяч. Новая резина шипы (c осени). Ока от дедушки, он 2-й хозяин. Документы в полном порядке, ПТС оригинал. Ухоженная, в салоне не курили. Чехлы в подарок. Хороший торг - при осмотре. Задний дворник сломался. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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