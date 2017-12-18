ВАЗ (LADA) 1111
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Описание
ВАЗ 11113 2006 г в идеальном состоянии. Один хозяин. Цвет темно синий металлик. Новая резина. Сигнализация, музыка с колонками.
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