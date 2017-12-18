ВАЗ (LADA) 1111

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

ВАЗ 11113 2006 г в идеальном состоянии. Один хозяин. Цвет темно синий металлик. Новая резина. Сигнализация, музыка с колонками.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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