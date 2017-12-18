ВАЗ (LADA) 1111 Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 65 тыс. км Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 700 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

ВАЗ 11113 2006 г в идеальном состоянии. Один хозяин. Цвет темно синий металлик. Новая резина. Сигнализация, музыка с колонками.