УАЗ Симбир Дата публикации: 20.11.19 Просмотров объявления: 30

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 100 тыс. км Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2690 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Продажа авто от юр.лица на торгах

УАЗ – 31622 «Симбир»

Местонахождение: г. Тихорецк, ул. Гражданская, 89

VIN: XTT31622050000515

Наименование (тип ТС): легковые прочие

Гос. номер: Е 829 ВР 23

Год выпуска ТС: 2005

Пробег на 30.06.2015 г., км. : 410 449

Цвет кузова (кабины, прицепа): снежная королева метал

Мощность двигателя, л. с.(кВт): 128 (94, 1)

Рабочий объем двигателя, куб. см.: 2 690

Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 23 МХ 142252от 20.03.2010 г.

Техническое состояние на 17.09.2019: повреждение коррозией кузова; сиденья обтерлись, внутренняя отделка потрескалась, дверные замки не работают; двигатель в комплекте запуск двигателя не осуществляется; КПП в комплекте, в работе не проверялась; внешние световые приборы в наличии, разбит правый повторитель поворотов.