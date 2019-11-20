УАЗ Симбир
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2690 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет:
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Наталья
Описание
Продажа авто от юр.лица на торгах
УАЗ – 31622 «Симбир»
Местонахождение: г. Тихорецк, ул. Гражданская, 89
VIN: XTT31622050000515
Наименование (тип ТС): легковые прочие
Гос. номер: Е 829 ВР 23
Год выпуска ТС: 2005
Пробег на 30.06.2015 г., км. : 410 449
Цвет кузова (кабины, прицепа): снежная королева метал
Мощность двигателя, л. с.(кВт): 128 (94, 1)
Рабочий объем двигателя, куб. см.: 2 690
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 23 МХ 142252от 20.03.2010 г.
Техническое состояние на 17.09.2019: повреждение коррозией кузова; сиденья обтерлись, внутренняя отделка потрескалась, дверные замки не работают; двигатель в комплекте запуск двигателя не осуществляется; КПП в комплекте, в работе не проверялась; внешние световые приборы в наличии, разбит правый повторитель поворотов.
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