УАЗ Pickup
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 126 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: дом
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: кассетная магнитола
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
Описание
УАЗ патриот пикап, комплектации «Limited»,с тентом, газ /бензин , пробег родной. Не бит. Хозяин один. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.
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