УАЗ Pickup Дата публикации: 25.05.19 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 126 тыс. км Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: дом Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: кассетная магнитола Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости

Описание

УАЗ патриот пикап, комплектации «Limited»,с тентом, газ /бензин , пробег родной. Не бит. Хозяин один. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.