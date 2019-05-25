УАЗ Pickup

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 126 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: дом

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: кассетная магнитола

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Описание

УАЗ патриот пикап, комплектации «Limited»,с тентом, газ /бензин , пробег родной. Не бит. Хозяин один. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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