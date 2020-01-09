УАЗ Patriot
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 106 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 128 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Михаил
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Датчик света
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина в хорошем состоянии, работает без нареканий. Масло от замены до замены. За машину не стыдно. Пройдены все ТО. Непрокуренный салон. Сервисная книжка. Не участвовала в ДТП. Своевременное обслуживание. Кузов в родной краске. Полный комплект ключей и документов. Возможен ТОРГ при осмотре. Звоните. Приезжайте смотрите, проверяйте.
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