УАЗ Patriot Дата публикации: 9.01.20 Просмотров объявления: 82

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 106 тыс. км Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 128 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Датчик света Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состоянии, работает без нареканий. Масло от замены до замены. За машину не стыдно. Пройдены все ТО. Непрокуренный салон. Сервисная книжка. Не участвовала в ДТП. Своевременное обслуживание. Кузов в родной краске. Полный комплект ключей и документов. Возможен ТОРГ при осмотре. Звоните. Приезжайте смотрите, проверяйте.