УАЗ Patriot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 106 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 128 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Датчик света

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состоянии, работает без нареканий. Масло от замены до замены. За машину не стыдно. Пройдены все ТО. Непрокуренный салон. Сервисная книжка. Не участвовала в ДТП. Своевременное обслуживание. Кузов в родной краске. Полный комплект ключей и документов. Возможен ТОРГ при осмотре. Звоните. Приезжайте смотрите, проверяйте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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