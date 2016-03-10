УАЗ Patriot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Александр Георгиевич

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

ПРОДАЮ: УАЗ ПАТРИОТ. Комплектация LIMITED. Куплен январь 2014 г. Внедорожник в хорошем состоянии (без аварийный). Пробег 86000 тыс. (на охоте, рыбалке не использовался). Гаражное хранение. Газ + бензин. Итальянское ГБО 4-го поколения. Балон на 80 л. Летняя резина. Система подключаемого полного привода • 5-ступенчатая механическая КП • Раздаточная коробка с электрическим приводом • карданные валы с увеличенным ресурсом • Передние и задние ремни безопасности • Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком • Электроблокировка замков всех дверей • ABS (Антиблокировочная тормозная система) • Передний бампер и задний бампер окрашенные в цвет кузова • Зеркала заднего вида с электроприводом окрашенные в цвет кузова • Противотуманные фары • корректор фар • регулировка руля в двух плоскостях • регулировка сидений водителя и пассажиров • легкосплавные диски, шины 245/60 R16 (5 шт. ) • Дуги (реллинги) багажника • Контейнер запасного колеса • тонировка задней полусферы автомобиля • Гидроусилитель руля • Освещение вещевого ящика • Панель приборов черная • Регулировка по высоте водительского сиденья • Регулировка поясничного подпора водительского сиденья • Шторка в багажном отделении • Формованные резиновые коврики на пол • Коврик в багажное отделение • Электростеклоподъемники передних дверей • Магнитола с СD • Аудиоподготовка • вывод для аудиофлешки • Прикуриватель • Второй бензобак • плафон верхнего освещения • Парктроник задний • Подогрев передних сидений • Кондиционер. Звонить: с 10 до 20 час

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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