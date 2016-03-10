УАЗ Patriot
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: Александр Георгиевич
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
ПРОДАЮ: УАЗ ПАТРИОТ. Комплектация LIMITED. Куплен январь 2014 г. Внедорожник в хорошем состоянии (без аварийный). Пробег 86000 тыс. (на охоте, рыбалке не использовался). Гаражное хранение. Газ + бензин. Итальянское ГБО 4-го поколения. Балон на 80 л. Летняя резина. Система подключаемого полного привода • 5-ступенчатая механическая КП • Раздаточная коробка с электрическим приводом • карданные валы с увеличенным ресурсом • Передние и задние ремни безопасности • Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком • Электроблокировка замков всех дверей • ABS (Антиблокировочная тормозная система) • Передний бампер и задний бампер окрашенные в цвет кузова • Зеркала заднего вида с электроприводом окрашенные в цвет кузова • Противотуманные фары • корректор фар • регулировка руля в двух плоскостях • регулировка сидений водителя и пассажиров • легкосплавные диски, шины 245/60 R16 (5 шт. ) • Дуги (реллинги) багажника • Контейнер запасного колеса • тонировка задней полусферы автомобиля • Гидроусилитель руля • Освещение вещевого ящика • Панель приборов черная • Регулировка по высоте водительского сиденья • Регулировка поясничного подпора водительского сиденья • Шторка в багажном отделении • Формованные резиновые коврики на пол • Коврик в багажное отделение • Электростеклоподъемники передних дверей • Магнитола с СD • Аудиоподготовка • вывод для аудиофлешки • Прикуриватель • Второй бензобак • плафон верхнего освещения • Парктроник задний • Подогрев передних сидений • Кондиционер. Звонить: с 10 до 20 час
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