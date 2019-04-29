УАЗ Patriot Дата публикации: 14.05.19 Просмотров объявления: 23

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 86 тыс. км Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Александр Георгиевич Телефон:

Комплектация Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Газобаллоное оборудование (ГБО) Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ПРОДАЮ: УАЗ ПАТРИОТ. Комплектация LIMITED. Куплен январь 2014 г. Внедорожник в хорошем состоянии (без аварийный). Пробег 86000 тыс. (на охоте, рыбалке не использовался). Гаражное хранение. Газ + бензин. Итальянское ГБО 4-го поколения. Балон на 80 л. Летняя резина. Система подключаемого полного привода • 5-ступенчатая механическая КП • Раздаточная коробка с электрическим приводом • карданные валы с увеличенным ресурсом • Передние и задние ремни безопасности • Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком • Электроблокировка замков всех дверей • ABS (Антиблокировочная тормозная система) • Передний бампер и задний бампер окрашенные в цвет кузова • Зеркала заднего вида с электроприводом окрашенные в цвет кузова • Противотуманные фары • корректор фар • регулировка руля в двух плоскостях • регулировка сидений водителя и пассажиров • легкосплавные диски, шины 245/60 R16 (5 шт. ) • Дуги (реллинги) багажника • Контейнер запасного колеса • тонировка задней полусферы автомобиля • Гидроусилитель руля • Освещение вещевого ящика • Панель приборов черная • Регулировка по высоте водительского сиденья • Регулировка поясничного подпора водительского сиденья • Шторка в багажном отделении • Формованные резиновые коврики на пол • Коврик в багажное отделение • Электростеклоподъемники передних дверей • Магнитола с СD • Аудиоподготовка • вывод для аудиофлешки • Прикуриватель • Второй бензобак • плафон верхнего освещения • Парктроник задний • Подогрев передних сидений • Кондиционер. Звонить: с 10 до 20 час