УАЗ Patriot

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю Патриот 2006 года.в хорошем состоянии.За машиной ухаживал,все расходники менялись вовремя,во всех агрегатах импортные масла,в заднем мосту блокировка (Валрейсинг),экспедиционный багажник,прямой кардан(без подвесного),шкворня на подшипниках,демпфер руля,и много других доработок. машину делал для себя, ни разу она меня не подводила где-нибудь в дороге.продаю только потому что нужны деньги закончить стройку! если не беру телефон пишите в вотсап!ТОРГ уместен

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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