УАЗ Patriot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 203 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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