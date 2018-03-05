УАЗ Patriot
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 203 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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