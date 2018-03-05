УАЗ Patriot Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 203 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП.