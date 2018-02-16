УАЗ Patriot Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 52 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продам не дорого хороший Патриот. 52 т родного пробега, 2 хозяина. Стоит на учёте в Краснодаре. Максимальная комплектация: экран, климат, подогревы, камера, установлен бак большего объёма, усиленые стабы, электроветиляторы Денсо, дорогая резина. Один раз был в ДТП. Рама не пострадала, только кузов спереди слева. Все сделано! Сделано хорошо, требуется регулировка зазоров капота и крыла, поменять замок капота, обшивку водительской двери и по мелочи. Отсюда и цена! По агрегатной части в отличном состоянии. Мотор, коробка идеально! Все включается, климат дует. Тест драйв без проблем!