УАЗ Patriot
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Продам не дорого хороший Патриот. 52 т родного пробега, 2 хозяина. Стоит на учёте в Краснодаре. Максимальная комплектация: экран, климат, подогревы, камера, установлен бак большего объёма, усиленые стабы, электроветиляторы Денсо, дорогая резина. Один раз был в ДТП. Рама не пострадала, только кузов спереди слева. Все сделано! Сделано хорошо, требуется регулировка зазоров капота и крыла, поменять замок капота, обшивку водительской двери и по мелочи. Отсюда и цена! По агрегатной части в отличном состоянии. Мотор, коробка идеально! Все включается, климат дует. Тест драйв без проблем!
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