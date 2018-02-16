УАЗ Patriot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продам не дорого хороший Патриот. 52 т родного пробега, 2 хозяина. Стоит на учёте в Краснодаре. Максимальная комплектация: экран, климат, подогревы, камера, установлен бак большего объёма, усиленые стабы, электроветиляторы Денсо, дорогая резина. Один раз был в ДТП. Рама не пострадала, только кузов спереди слева. Все сделано! Сделано хорошо, требуется регулировка зазоров капота и крыла, поменять замок капота, обшивку водительской двери и по мелочи. Отсюда и цена! По агрегатной части в отличном состоянии. Мотор, коробка идеально! Все включается, климат дует. Тест драйв без проблем!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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