УАЗ Patriot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 207 тыс. км

Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Вышестеблиевская, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Установлено ГБО (баллон V-200 л., на 1000 км). Не битый, не крашенный. Резина в идеальном состоянии. Все исправно. установлен фаркоп, розетка. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже УАЗ Patriot

УАЗ Patriot

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Брюховецкая

379 тыс. руб.

УАЗ Patriot

Подержанная, пробег 44,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

699,99 тыс. руб.

УАЗ Patriot

Подержанная, пробег 48 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

560 тыс. руб.

Авто, похожие на УАЗ Patriot

Vortex Tingo

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

349 тыс. руб.

УАЗ Patriot

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Брюховецкая

379 тыс. руб.

УАЗ Hunter

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

290 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале