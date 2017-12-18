УАЗ Patriot Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 207 тыс. км Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Черный Информация о владельце Город: Вышестеблиевская, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Установлено ГБО (баллон V-200 л., на 1000 км). Не битый, не крашенный. Резина в идеальном состоянии. Все исправно. установлен фаркоп, розетка. Торг у капота.