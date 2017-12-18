УАЗ Patriot
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 207 тыс. км
Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Вышестеблиевская, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Установлено ГБО (баллон V-200 л., на 1000 км). Не битый, не крашенный. Резина в идеальном состоянии. Все исправно. установлен фаркоп, розетка. Торг у капота.
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