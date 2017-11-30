УАЗ Patriot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 379 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Брюховецкая, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Покрашен Раптором, дисковые тормоза вкруг, полностью проклеен шумоизоляцией, новый АКБ, дополнительно отдаю два передних сиденья BMW X5 (нет времени устанавливать), звоните, отвечу на интересующие вопросы, осмотр ст. Брюховецкая 12 км от г. Тимашевск. Обмен, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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