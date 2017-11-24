УАЗ Patriot

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 44,5 тыс. км

Цена: 699,99 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Комплектация максимальная для 2015 модельного года Лимитед, мультимедийная магнитола, камера заднего вида, парктроник, климатическая установка. Подогрев всех сидений и многое другие. Куплен в темп авто в июле 2015, там же произведена дополнительная антикоррозийная обработка, установлен самоблок в задний мост с преднатягом 7 кг, сапуны, установлены все защиты в том числе и рычагов , в тюннинг ателье "глобус" выполнена полная шумоизоляция салона и замена акустики, а также затянуты бронепленкой капот, крылья и фары,
В 2017 году установлена новая резина BF Goodrich и диски R16, а так же хабы AVM, автомобиль на гарантии в ДТП не был .( кронштейн запаски и колпак запасного колеса в комплекте) , новые амортизаторы RED-BTR так же есть не установленная фаркоп - калитка фирмы Самовар( фото прилагаю).
Из недостатков трещина на лобовом стекле и облезшая краска правого порога.
Обмен НЕ интересен ни в каком виде

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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