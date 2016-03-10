УАЗ Hunter Дата публикации: 16.04.20 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 60 тыс. км Цена: 355 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2235 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Рома+79181045852 Телефон:

Комплектация Усилитель рулевого управления: гидро

Описание

УАЗ 315148 Хантер 2012г.в., пробег 60000км., турбодизель ЗМЗ 51432CR E4 113 л.с. (по документам), перепрошит под Е2 с заменой турбины, ЕГР и всё "лишнее" удалено програмно. Прошивка 130 л.с., турбина ТКР-50.04.07, прёт как БМД. Расход 7-10л.. Поставил дополнительные, топливные фильтры. Масло только полусинтетика. ТО своевременно.

КПП корейская Daymos. Мосты гражданские, без блокировок, пары дизельные, хабы. Резина 225/75 R16 Кама 219 на штатных дисках.

Эксплуатация по городу и лёгкому бездорожью (на дачу). Раздаткой, практически, не пользовался. Всё работает, всё исправно, ресурса лет на 10.

Кузов хороший. Не в идеале - есть "коцки", как у всех внедорожников.

Отдаю, в хорошие руки, по причине ненадобности. Стоит без дела...

Возможен обмен на Логан или Ларгус, не аварийные, с адекватным пробегом, белого или жёлтого цвета - для работы в такси, не старше года моего автомобиля.

