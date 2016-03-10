УАЗ 469 Дата публикации: 8.08.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1989 Пробег: 400 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый сад Информация о владельце Город: Новодмитриевская, Краснодарский край Имя: Владислав Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Усилитель рулевого управления: гидро А также Обогрев сидений Тонировка стёкол

Описание

Продаю УАЗ 469. Г/в 1989. Двигатель 402. Полный кап.ремонт кузова. Новая усиленная эл.проводка. Генератор 100 А. Акб 90 А, давление масла на холодную 4/ горячую 2 на холостых. ГУР. Доп.охлаждение, штатный компрессор подкачки воздуха. Новая эл. лебедка 6т. Силовой бампер (риф). Экспедиционный багажник (Хай джек). Подогрев передних сидений, задние кожаные. Защита крыльев, рулевых тяг. Новые тормозные барабаны, колодки, амортизаторы. Военные мосты. Музыка. Машина собиралась для семейного отдыха, в пакатушках не учавствовала. После кап.ремонта за 4 года владения, пробег – 400 км. Вложений не требует. Цена 250 т.р. Разумный торг у капота.