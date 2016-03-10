УАЗ 469

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1989

Пробег: 400 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый сад

Информация о владельце

Город: Новодмитриевская, Краснодарский край

Имя: Владислав

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Описание

Продаю УАЗ 469. Г/в 1989. Двигатель 402. Полный кап.ремонт кузова. Новая усиленная эл.проводка. Генератор 100 А. Акб 90 А, давление масла на холодную 4/ горячую 2 на холостых. ГУР. Доп.охлаждение, штатный компрессор подкачки воздуха. Новая эл. лебедка 6т. Силовой бампер (риф). Экспедиционный багажник (Хай джек). Подогрев передних сидений, задние кожаные. Защита крыльев, рулевых тяг. Новые тормозные барабаны, колодки, амортизаторы. Военные мосты. Музыка. Машина собиралась для семейного отдыха, в пакатушках не учавствовала. После кап.ремонта за 4 года владения, пробег – 400 км. Вложений не требует. Цена 250 т.р. Разумный торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже УАЗ 469

Авто, похожие на УАЗ 469

Vortex Tingo

Подержанная, пробег 165 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)

Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

299 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале