УАЗ 3909

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Продаю УАЗ 3909-95, 2009 г.в.,
Пробег 70 000 км, инжектор, 409 двигатель.
Машина в очень хорошем состоянии.
Круглый год гаражное хранение.
В ДТП не участвовал.
Один хозяин.
Кузов в родной краске.
В салоне не курили.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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