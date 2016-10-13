УАЗ 3909
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
Продаю УАЗ 3909-95, 2009 г.в.,
Пробег 70 000 км, инжектор, 409 двигатель.
Машина в очень хорошем состоянии.
Круглый год гаражное хранение.
В ДТП не участвовал.
Один хозяин.
Кузов в родной краске.
В салоне не курили.
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