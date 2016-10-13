УАЗ 3909 Дата публикации: 1.09.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 70 тыс. км Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Продаю УАЗ 3909-95, 2009 г.в.,

Пробег 70 000 км, инжектор, 409 двигатель.

Машина в очень хорошем состоянии.

Круглый год гаражное хранение.

В ДТП не участвовал.

Один хозяин.

Кузов в родной краске.

В салоне не курили.