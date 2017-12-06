УАЗ 3909

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 5 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2445 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ольга

Телефон:

Описание

В 2016 году проведен капитальный ремонт двигателя, КПП, РК и мостов. Пробег после кап.ремонта - 5 000 км. Салон оборудован для выезда на природу, с возможностью провоза лодки с целью рыбалки и охоты. Имеется люк.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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