УАЗ 3909
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 5 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2445 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ольга
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Описание
В 2016 году проведен капитальный ремонт двигателя, КПП, РК и мостов. Пробег после кап.ремонта - 5 000 км. Салон оборудован для выезда на природу, с возможностью провоза лодки с целью рыбалки и охоты. Имеется люк.
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