УАЗ 3909 Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 5 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2445 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ольга Телефон:

Описание

В 2016 году проведен капитальный ремонт двигателя, КПП, РК и мостов. Пробег после кап.ремонта - 5 000 км. Салон оборудован для выезда на природу, с возможностью провоза лодки с целью рыбалки и охоты. Имеется люк.