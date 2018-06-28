УАЗ 2206

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 50000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Марк

Телефон:

Описание

УАЗ 2206 . Кроме крыши обесшумлен, утеплён и обшит фанерой. Решетки на окнах. Сиденья форд фокус 2. Новый руль. Новая резина. Сигнализация на бензобак. На кузове пленка с рекламой. Можно снять и будет зелёный цвет. Двигатель работает идеально. Заводится тоже. Мосты и все прочее обслужено. Карбюратор настроен. Полный привод и все прочее работает. Евро ручки. Все ключи в комплекте. В салоне сидений нет. Сделан под грузовой. Категория В. Документы в порядке. Торг есть . Звоните все расскажу. Возможен обмен на газель, форд, мерседес и прочее в кузове такого же плана.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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