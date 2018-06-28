УАЗ 2206 Дата публикации: 28.06.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 100 тыс. км Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 50000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Марк Телефон:

Описание

УАЗ 2206 . Кроме крыши обесшумлен, утеплён и обшит фанерой. Решетки на окнах. Сиденья форд фокус 2. Новый руль. Новая резина. Сигнализация на бензобак. На кузове пленка с рекламой. Можно снять и будет зелёный цвет. Двигатель работает идеально. Заводится тоже. Мосты и все прочее обслужено. Карбюратор настроен. Полный привод и все прочее работает. Евро ручки. Все ключи в комплекте. В салоне сидений нет. Сделан под грузовой. Категория В. Документы в порядке. Торг есть . Звоните все расскажу. Возможен обмен на газель, форд, мерседес и прочее в кузове такого же плана.