УАЗ 2206
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 50000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Марк
Описание
УАЗ 2206 . Кроме крыши обесшумлен, утеплён и обшит фанерой. Решетки на окнах. Сиденья форд фокус 2. Новый руль. Новая резина. Сигнализация на бензобак. На кузове пленка с рекламой. Можно снять и будет зелёный цвет. Двигатель работает идеально. Заводится тоже. Мосты и все прочее обслужено. Карбюратор настроен. Полный привод и все прочее работает. Евро ручки. Все ключи в комплекте. В салоне сидений нет. Сделан под грузовой. Категория В. Документы в порядке. Торг есть . Звоните все расскажу. Возможен обмен на газель, форд, мерседес и прочее в кузове такого же плана.
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