Toyota Yaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 12,255 тыс. км
Цена: 190,591 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: fatima
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Описание
Тойота Ярис
Модель 2016
Серебряный цвет
Автоматический выбор коробки передач
Автомобиль с небольшим пробегом и каждой функцией в идеальном состоянии.
Мой контакт ниже, если вы заинтересованы в покупке.
hanafatima914@gmail.com
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