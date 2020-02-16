Toyota Yaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 12,255 тыс. км

Цена: 190,591 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет:

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: fatima

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Описание

Тойота Ярис
Модель 2016
Серебряный цвет
Автоматический выбор коробки передач
Автомобиль с небольшим пробегом и каждой функцией в идеальном состоянии.
Мой контакт ниже, если вы заинтересованы в покупке.
   hanafatima914@gmail.com

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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