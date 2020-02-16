Toyota Yaris Дата публикации: 16.02.20 Просмотров объявления: 26

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 12,255 тыс. км Цена: 190,591 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: fatima Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Люк Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол

Описание

Тойота Ярис

Модель 2016

Серебряный цвет

Автоматический выбор коробки передач

Автомобиль с небольшим пробегом и каждой функцией в идеальном состоянии.

Мой контакт ниже, если вы заинтересованы в покупке.

hanafatima914@gmail.com